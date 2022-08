Scandale dans le monde du tennis: l'ancien entraineur de deux joueuses française mis en examen pour viols

Pierre Bouteyre, ancien entraineur de Fiona Ferro (WTA 259) et d'Alizé Cornet (40) a été mis en examen le 18 août après une plainte portée par la première citée. Fiona Ferro a déposé plainte pour viols et agressions sexuelles ; des faits qui remontraient à 2012 et qui auraient continué jusqu'en 2015 dans la région de Saint-Raphael.

D'après Nice-Matin, le coach a reconnu "la matérialité des faits mais conteste l'accusation de viols", selon son avocate, Me Virginie Pin. Il est actuellement sous contrôle judiciaire et à l'interdiction d'entrer en contact avec la plaignante de 25 ans.

L'enquête a pour mission de déterminer si d'autres faits similaires pourraient avoir été commis sur d'autres joueuses.