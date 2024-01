Schalke cherche à faire revenir Marc Wilmots

Selon ce dernier, le nouveau président du directoire Matthias Tillmann et le président du conseil de surveillance Axel Hefer se seraient prononcés en faveur d'un retour de l'ancien sélectionneur des Diables Rouges, âgé aujourd'hui de 54 ans. Wilmots pourrait occuper dans le management la place laissée par Peter Knäbel qui a résilié son contrat de directeur sportif et quitté Gelsenkirchen le 1er janvier. Toutefois, le club a annoncé que le poste de directeur sportif va disparaître de l'organigramme.

Wilmots a connu de très belles heures avec Schalke 04 comme joueur remportant la Coupe de l'UEFA et la Coupe d'Allemagne en six saisons (1996-2000 et 2001-2003). Il y a même effectué ses débuts d'entraîneur entre mars et juin 2003.