Serena Williams, éliminée au 3e tour à l'Open d'Australie, tombe de haut

Serena Williams, 9e mondiale en quête d'un 24e titre record en Grand Chelem, a été éliminée dès le 3e tour de l'Open d'Australie vendredi par la Chinoise Qiang Wang (29e) 6-4, 6-7 (2/7), 7-5.



L'Américaine de 38 ans, titrée sept fois à Melbourne, a commis trop de fautes directes (56, contre 20 à Wang) face à une adversaire très solide. Elle l'avait pourtant balayée 6-1, 6-0 en 44 minutes lors de leur dernière rencontre, en quarts de finale du dernier US Open.



"Mon équipe a toujours cru que je pouvais le faire. Après ma défaite à l'US Open, j'ai travaillé dur sur et en dehors du court et c'était vraiment du bon travail", a déclaré la Chinoise, qui affrontera la Tunisienne Ons Jabeur (78e) pour une place en quarts de finale à Melbourne.



"Au deuxième set j'ai perdu ma lucidité, mais je suis restée calme, mon esprit m'a dit de rester concentrée", a-t-elle ajouté, après avoir conclu sur sa troisième balle de match, sur le service adverse.



La cadette des soeurs Williams n'avait plus été éliminée si tôt à Melbourne depuis 2006. Elle n'avait pas joué le tournoi en 2011 et 2018.



Son plus mauvais résultat en Grand Chelem remontait à son élimination au 3e tour à Roland-Garros 2019.