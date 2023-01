Shang Juncheng, 17 ans, premier Chinois de l'histoire à passer le premier tour à Melbourne

(Belga) Shang Juncheng est devenu le premier joueur de tennis chinois de l'histoire à passer le premier tour de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, depuis le début de l'ère Open en 1968 lundi à Melbourne.

Issu des qualifications, Juncheng, 17 ans et 194e mondial, s'est imposé en quatre sets 6-2, 6-4, 6-7 (2/7), 7-5 contre l'Allemand Oscar Otte (ATP 74) lundi sur le court N.13. Plus jeune joueur présent dans le tableau final à Melbourne, Juncheng imite ainsi l'actuel N.1 mondial Carlos Alcaraz qui avait aussi 17 ans lorsqu'il avait passé le premier tour de l'Open d'Australie après être sorti des qualifications en 2021. Au deuxième tour, le Chinois affrontera l'Américain Frances Tiafoe, 17e mondial et tête de série N.16, qui a battu l'Allemand Daniel Altamaier (ATP 92) en quatre sets 6-3, 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) au premier tour. (Belga)