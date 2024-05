Simon Beaupain remporte le double dans un 15.000 dollars en Roumanie

Simon Beaupain, 25 ans, et Florent Bax, 24 ans, ont battu en finale les Roumains Alexandru Cristian Dumitru et Mihai Razvan Marinescu en deux sets - 6-2, 6-4 - et 1 heure 13 minutes de jeu.

Pour Simon Beaupain, 695e à l'ATP, il s'agit du 6e titre sur le circuit ITF en double, lui qui en compte 4 à son palmarès en simple.