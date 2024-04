Simona Halep déclare forfait pour Madrid

Simona Halep a renoncé à disputer le tournoi WTA 1000 de Madrid qui débutera mardi, et pour lequel elle avait reçu une wild card. L'ancienne N.1 mondiale l'a annoncé dimanche soir via les réseaux sociaux.

"Malheureusement, mon corps a besoin d'un peu plus de temps pour être prêt et j'ai pris la décision difficile de ne pas jouer à Madrid", a indiqué la Roumaine sur X. "C'est difficile parce que je veux revenir sur le circuit dès que possible, mais l'expérience m'indique qu'il ne faut pas se précipiter".

Simona Halep, retombée au 1146e rang mondial, avait repris la compétition le mois dernier au tournoi WTA 1000 de Miami après avoir purgé une suspension de neuf mois pour dopage. Elle avait été éliminée au 1er tour en Floride.