Simone Biles et Novak Djokovic honorés par la presse sportive internationale

Simone Biles et Novak Djokovic ont été nommés Champions de l'année par l'association internationale de la presse sportive (AIPS). Celle-ci a annoncé samedi que 405 journalistes de 107 pays avaient contribué au suffrage qui a consacré la gymnaste américaine de 26 ans et le tennisman serbe de 36 ans.

Dans le classement féminin, Biles (353 voix) a devancé la coureuse de fond kényane Faith Kipyegon (329 voix) et la footballeuse espagnole Aitana Bonmati (297 voix). L'Américaine a fêté sa rentrée en 2023 avec un 6e titre mondial en concours général individuel aux Mondiaux d'Anvers en octobre, ainsi que l'or à la poutre, au sol, et au concours général par équipes. Elle s'est parée d'argent au saut de cheval.

Chez les messieurs, Djokovic a dominé outrageusement avec 616 voix, devant le perchiste suédois Armand Duplantis (335 voix) et le footballeur argentin Lionel Messi (277 voix). Le Serbe a remporté trois tournois du Grand Chelem cette saison (l'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open), portant son total de victoires dans les tournois les plus prestigieux du circuit à 24. Il a terminé l'année à la 1re place du classement mondial.