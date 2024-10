Sinner bat Alcaraz en finale, Djokovic vainqueur de Nadal pour la troisième place

Jannik Sinner a remporté le Six Kings Slam, le tournoi exhibition de Riyad en Arabie saoudite. Le N.1 mondial italien a battu samedi soir en finale le N.2 mondial espagnol Carlos Alcaraz en trois sets : 6-7 (5/7), 6-3 et 6-3. La rencontre a duré 2 heures et 21 minutes.