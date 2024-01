Sinner, Tsitsipas, Fritz et Khachanov font respecter la hiérarchie et passent en huitièmes

Sinner, 4e mondial et 4e tête de série, a conquis sa place en 8e de finale en écrasant l'Argentin Sebastian Baez (ATP 29/N.26), 6-0, 6-1, 6-3 en moins de deux heures de jeu. L'Italien n'a toujours pas perdu le moindre set sur l'acrylique australien cette année, mais il aura désormais affaire à un client en la personne de Khachanov (ATP 15/N.15), tombeur du Tchèque Tomas Machac (ATP 75). Le Russe, demi-finaliste 2023, a connu plus de difficultés pour venir à bout de son adversaire qu'il a battu en près de 3 heures et demie, quatre sets et deux tie-breaks, 6-4, 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/5).

Pour Sinner, une victoire face à Khachanov égalerait son meilleur résultat à l'Open d'Australie, un quart de finale (2022).