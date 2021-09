Vendredi, Sloane Stephens s'est inclinée, à domicile, lors du troisième tour de l'US Open. Après une belle bataille, c'est Kerber qui l'a emporté en trois manches, 5-7 6-2 6-3. Alors que les choses auraient dû en rester là, la joueuse a confié sur ses réseaux sociaux avoir reçu des milliers de messages de haine depuis sa sortie.

Ce n'est pas un cas isolé. Des signalements de ce genre se font régulièrement, mais personne ne semble vouloir, ou être en mesure, d'empêcher ce fléau. Dans les messages partagés, certains propos sont à vomir. "Grosse pute", écrit notamment un fan, sans doute un parieur, déçu d'avoir perdu sa mise. "J'espère que tu te feras violer et que tu en mourras. Passe moins de temps à faire des photos et entraîne-toi, grosse pute. Il faudrait que tu te fasses kidnapper".

D'autres ont menacé son intégrité physique. "Je jure de te retrouver et de te briser les jambes, tu ne pourras plus marcher. J'espère que tu as profité de tes derniers instants sur le court". Sloane Stephens, dépassée et choquée, s'est confiée à ce sujet sur ses réseaux. "Je suis une humaine. Après le match, j'ai reçu plus de 2.000 messages de haine. C'est difficile à lire mais je vais vous en partager, pour que vous compreniez ce qu'il se passe quand je perds".

Ne citons même pas les messages racistes qui lui ont été adressés. Un véritable scandale.