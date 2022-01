Sofia Costoulas battue en finale chez les juniores: "Le premier set a été la clé du match"

(Belga) Sofia Costoulas (ITF 10) était légitimement un peu déçue, samedi, après sa défaite en finale du tournoi des juniores de l'Open d'Australie. Dans la Rod Laver Arena, qu'elle foulait pour la première fois, la Villersoise, 16 ans, tête de série N.8, s'est inclinée 7-5, 6-1 contre la Croate Petra Marcinko (N.1), 16 ans, la numéro 1 mondiale.

"Je suis un peu déçue, mais Petra a très bien joué"a confié Sofia Costoulas. "Le premier set a été la clé du match. C'était important de le gagner. Je me sentais bien au début, pas trop nerveuse. Ce fut serré (elle est revenue de 3-1 pour mener 5-4, ndlr) et cela s'est joué sur quelques détails, quelques coups qui sont sortis au lieu de rester dans le court. Ensuite, elle a décollé et c'est devenu très difficile pour moi de revenir, car elle était en pleine confiance. Il faut que je revoie ce match pour comprendre exactement ce qui s'est passé". Sofia Costoulas n'a donc pas réussi à rejoindre Ann-Sophie Mestach, lauréate en 2011, au palmarès de l'Open d'Australie. La jeune Belge qui s'entraîne à la Kim Clijsters Academy, n'en était pas moins fière de sa tournée australienne, qui l'a également vu gagner le tournoi junior (Grade 1) de Traralgon le 19 janvier. "J'ai joué douze matches et j'en ai gagné onze", a ajouté Sofia Costoulas. "J'ai donc fait une très belle tournée ici. Aujourd'hui, en finale, cela ne s'est pas déroulé comme je l'espérais, mais je suis très contente. En outre, je n'ai pas eu mal du tout à mon coude du tout. C'est très positif. D'ailleurs ma maman m'a dit après la finale: 'tu te rappelles, il y a un mois tu étais chez les médecins avec des incertitudes et là tu es en finale d'un Grand Chelem, c'est très bien'."