Sofia Costoulas éliminée au premier tour d'un 60.000 dollars aux Pays-bas

Ysaline Bonaventure, 29 ans, n'a plus joué depuis son abandon en qualifications à l'Open d'Australie au début de l'année et a été opérée au genou le 24 janvier. Elle figure aujourd'hui an 842e rang en simple et 1408e en double.

Autre joueuse engagée à La Haye, en double aussi, Tilwith Di Girolami, 20 ans, fait la paire avec une autre Néerlandaise Rikke De Koning, 21 ans. Leur rencontre du premier tour face à l'Azerbaïdjanaise Michelle Dzjachangirova et la joueuse de Curaçao Sarah Victoria Majesty Nita a été interrompue par la pluie alors que Di Girolami menait 2 à 0.