Sofia Costoulas en demi-finale du double, Di Girolami et Vlasselaer éliminées en quarts

Sofia Costoulas s'est qualifiée sans jouer pour les demi-finales du double du tournoi de tennis ITF de Pretoria, joué sur surface dure et doté de 60.000 dollars, jeudi en Afrique du Sud. Tilwith Di Girolami et Clara Vlasselaer ont elles été éliminées en quarts de finale.

Pour une place en finale, la paire belgo-italienne affrontera la paire tête de série N.2 composée de la Hongroise Timea Babos et l'Espagnole Georgina Garcia-Perez qui s'est imposée en deux sets 6-3, 6-3 contre Tilwith Di Girolami et Clara Vlasselaer en seulement 1h05 de jeu.

Plus tôt jeudi, Vlasselaer et Sofia Costoulas ont toutes les deux été éliminées au deuxième tour en simple. Costoulas, 347e mondiale, s'est inclinée en deux sets 7-6 (12/10), 6-1 contre la Turque Ipek Oz, 192e mondiale et tête de série N.5 au bout de 2h07. Vlasselaer, 542e mondiale et issue des qualifications, a elle perdu en deux sets 6-3, 7-6 (7/5) contre la Suissesse Lulu Sun, 250e mondiale, en 1h55.