Sofia Costoulas et Amélia Waligora sorties au premier tour

Sofia Costoulas et Amélia Waligora ont été éliminées au premier tour du tournoi de tennis ITF d'Hambourg, joué sur surface dure et doté de 60.000 dollars, mardi en Allemagne.

Costoulas, 294e mondiale et tête de série N.3, a été battue en trois sets 2-6, 6-4, 6-4 en 2 heures et 21 minutes la Russe Alevtina Ibragimova, 644e mondiale et issue des qualifications

Waligora, 913e mondiale et issue des qualifications, s'est aussi inclinée en trois sets 1-6, 6-4, 6-0 devant, l'Allemande Julia Middendorf, 356e mondiale et tête de série N.7, en 1 heure et 45 minutes.