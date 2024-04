Sofia Costoulas et Hanne Vandewinkel: "Cela donne beaucoup de confiance"

"L'expérience a fait la différence aujourd'hui dans les moments importants", a déclaré Sofia Costoulas, battue 4-6, 6-2, 6-3 par Jessica Pegula (WTA 5). "J'ai bien joué, mais elle aussi, et elle est a plus d'expérience. J'ai bien joué dans le 1er set et cela m'a donné beaucoup de confiance. J'avais le sentiment que je pouvais aussi gagner ce match. Cela m'a laissé une très bonne impression. Je pense que j'ai le niveau. Maintenant je dois travailler encore plus dur pour maintenir ce niveau pendant deux ou trois heures. Aujourd'hui, j'ai senti que j'étais sur la bonne voie".

"Je ne pense pas que je peux ête déçue de perdre 6-3 au 3e set contre une joueuse comme Pegula, qui est 5e mondiale", poursuit la joueuse belge de 19 ans. "Je suis très fière, je suis contente de mon match. C'est une super expérience et un bon match pour apprendre. Je sais ce que je dois travailler pour devenir une très bonne joueuse".