Sofia Costoulas et Hanne Vandewinkel en finale d'un 40.000 dollars en Afrique du Sud

Sofia Costoulas et Hanne Vandewinkel, associées, se sont qualifiées pour la finale du double au tournoi de tennis ITF de Pretoria, disputé sur surface dure et doté de 40.000 dollars, vendredi en Afrique du Sud.

Associée à la Néerlandaise Indy De Vroome, Amelie Van Impe a par contre été éliminée en demi-finales.

Formant la 3e paire tête de série, Sofia Costoulas et Hanne Vandewinkel ont surpris les Japonaises Rina et Yukina Saigo (N.2) en deux manches: 6-4, 6-1. La partie a duré 1 heure et 22 minutes.