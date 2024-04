Sofia Costoulas face à Jessica Pegula en ouverture d'États-Unis - Belgique

Pegula et Vandewinkel s'affronteront dans le troisième simple et Navarro et Costoulas dans le quatrième. Le double opposera Madison Keys (WTA 396 en double) et Taylor Townsend (WTA 12 en double) à Marie Benoit (WTA 472 en double) et Kimberley Zimmermann (WTA 73 en double).

Alors que la capitaine américaine Lindsay Davenport dispose de ses meilleures joueuses, à l'exception de Coco Gauff (WTA 3), le capitaine belge Wim Fissette est privé des trois meilleures joueuses belges, Elise Mertens (WTA 30), Greet Minnen (WTA 70) et Yanina Wickmayer (WTA 89).