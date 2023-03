Sofia Costoulas jouera la finale du double

Associée à l'Italienne Dalila Spiteri (WTA 882 en double), Costoulas, 17 ans et 482e mondiale en double, a éliminé la tête de série N.2 composée de la Hongroise Timea Babos (WTA 74) et l'Espagnole Georgina Garcia-Perez (WTA 457) qui avait éliminé Tilwith Di Girolami et Clara Vlasselaer en quarts de finale. Spiteri et Costoulas se sont imposées après 1h18 de jeu: 6-3, 3-6 et 10/6.

Elles rencontreront en finale la paire formée de la Japonaise Mai Hontama (WTA 297) et de la Française Alice Tubello (WTA 732).