Sofia Costoulas se félicite de son année 2023

En 2023, Costoulas a franchi de nouvelles étapes dans sa carrière. Elle a non seulement remporté ses deux premiers tournois ITF (à Limassol et Feld am See), mais elle a également fait partie de la sélection belge pour la rencontre de Billie Jean King Cup face à la Hongrie en novembre.

Costoulas a trouvé que ses opposantes chez les pros étaient plus expérimentées. "Sur un plan tactique, elles changent rapidement leur manière de jouer. Dans les moments importants, elles font souvent les bons choix. Nous devons encore progresser dans ce domaine", a déclaré Costoulas, qui est entrainée par Ann Devries depuis peu. "La collaboration avec Ann se passe très bien. Elle a déjà guidé plusieurs joueuses vers le top 100. Elle peut m'apprendre beaucoup sur le plan tactique. L'année prochaine, l'objectif est de jouer les qualifications des tournois du Grand Chelem. C'est pourquoi il est important que je développe encore mon jeu et que je devienne plus complète."