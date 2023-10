Sofia Costoulas s'incline au deuxième tour du simple

Sofia Costoulas a été éliminée au 2e tour du simple au tournoi de tennis ITF de Poitiers, joué sur surface dure et doté de 80.000 dollars, jeudi en France. La 296e joueuse mondiale âgée de 18 ans est tombée face à l'Allemande Anna-Lena Friedsam, tête de série N.1 et 111e mondiale, 6-3, 6-2. La partie a duré 1 heure et 6 minutes.