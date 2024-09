"Solide" contre Andreeva, Minnen veut "retirer le maximum de la fin de saison"

"Je suis très heureuse de cette victoire", a confié Greet Minnen. "C'est la première fois que je participe à ce tournoi de Pékin et réussir d'emblée à disputer un bon match fait plaisir. Je suis parvenue à me montrer très agressive et à jouer régulièrement vers l'avant, ce qui me réjouit. J'ai également bien retourné, ce qui m'a permis de lui mettre beaucoup de pression. J'ai affiché une belle constance. C'était une prestation solide".

Au deuxième tour, vendredi, Greet Minnen se mesurera à une autre joueuse russe, Anastasia Potapova, 23 ans, 38e mondiale, exemptée du premier tour de par son statut de tête de série N.28.