Sortie des qualifications, la Roumaine Elena-Gabriela Ruse crée la surprise

(Belga) La magnifique histoire d'Elena-Gabriela Ruse au tournoi de tennis WTA 250 de Hambourg s'est terminée par une victoire finale aussi belle qu'improbable. Dimanche dans le match pour le titre, la Roumaine de 23 ans, 198e mondiale et issue des qualifications, a pris la mesure de l'Allemande Andrea Petkovic (WTA 130) pour s'adjuger le premier titre de sa carrière sur le circuit principal.

La partie, disputée, s'est ponctuée sur le score de 7-6 (6), 6-4 après 2h12 de jeu sur la terre battue du court central hambourgeois. Ruse remporte donc ce tournoi ATP 250, doté de 235.238 euros et de retour au calendrier pour la première fois depuis 2002 et un succès de Kim Clijsters. Ruse, qui occupera son meilleur classement en carrière lundi, disputait aussi sa première finale WTA. Pour y parvenir, elle a notamment écarté la Suissesse Jill Teichmann (WTA 55/N.6), l'Américaine Danielle Collins (WTA 48/N.4) et l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 38/N.1). Petkovic, 33 ans, ancienne N.9 mondiale et tombeuse d'Ysaline Bonaventure vendredi en quarts, disputait la 12e finale de sa carrière, la première depuis février 2015 lorsqu'elle avait remporté à Anvers son 6e et dernier titre. (Belga)