Sous la neige, Roger Federer offre une démonstration technique... face à un mur d'entraînement (vidéo)

Même en confinement, Roger Federer parvient à nous impressionner. Si le circuit ATP est à l'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus, les joueurs, eux, continuent de s'entraîner et de s'occuper. Roger Federer a d'ailleurs opté pour une petite séance technique.

Et ce n'est pas la neige visible dans la vidéo qui viendra perturber le Suisse ! Federer va littéralement dérouler son tennis face à un mur d'entraînement, réalisant des tweeners, des coups derrière le dos et quelques frappes plus classiques. Le tout avec une veste, des gants et une approche plus que simpliste. "Je m'assure que je sais encore comment faire des coups spéciaux", a simplement commenté le joueur.

Même face à un mur, Roger Federer est impressionnant de facilité...