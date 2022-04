Stefanos Tsitsipas conserve son titre sur la terre battue monégasque

(Belga) Le Grec Stefanos Tsitsipas (N.1), 5e joueur du monde, a conservé son titre à Monte-Carlo en remportant dimanche le tournoi ATP Masters 1000 sur la terre battue monégasque, son deuxième succès dans un tournoi de cette catégorie.

Tsitispas a battu en finale l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 46e au classement ATP, 6-3 et 7-6 (7/3) en 1 heure et 36 minutes de jeu. Il devient le 13e joueur à accrocher deux Masters 1000 à son palmarès en carrière. L'Espagnol, 22 ans, avait lui réussi l'expoit de sorti le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic au deuxème tour mettant fin ensuite à la belle série de David Goffin au tour suivant, mais il n'aura rien pu faire pour faire vaciller Tsitsipas. S'accrochant à 3-3 dans la manche initiale pour sa première finale sur le circuit, il a dû laisser filer le Grec pour se voir mener 6-3, 2-0 avant de revenir dans la partie. A 3-3, les deux joueurs se sont tenus encore jusqu'au moment où Tsitsipas pensait reprendre le dessus pour servir pour le match à 5-4. Mais Davidovich Fokina réussissait le contre-break pour repasser devant à 5-6. C'est finalement au tie-break que la partie s'est jouée avec une plus grande maîtrise du Grec qui concluait à 7 points à 3. Stefanos Tsitsipas, 23 ans, ajoute un 8e titre à son palmarès, le second à Monte-Carlo, le troisième Masters 1000 de la saison après ceux d'Indian Wells, remporté par l'Américain Taylor Fritz et de Miami où le jeune Espagnol Carlos Alcaraz, 18 ans, s'était imposé. (Belga)