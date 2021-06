Stefanos Tsitsipas déroule en huitièmes de finale de Roland-Garros face à Pablo Carreno-Busta

(Belga) Le Grec Stefanos Tsitsipas poursuit son parcours sans faute à Roland-Garros. La 5e tête de série sur la terre battue de la Porte d'Auteuil parisienne n'a pas tremblé pour rejoindre les quarts de finale de la 2e levée du Grand Chelem de tennis.

Tsitsipas, 5e mondial, n'a mis que trois sets dimanche pour écarter l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 12/N.12) 6-3, 6-2 et 7-5. La rencontre a duré 2h07. Le Grec a réussi 41 points gagnants contre à peine 17 fautes directes. L'Espagnol de 29 ans a été quart-de-finaliste à deux reprises à Roland-Garros dans sa carrière : en 2017 et en 2020. Le vainqueur du Masters1000 de Monte Carlo cette année n'a concédé qu'un seul set jusqu'à présent en quatre matches à Roland-Garros (contre John Isner au 3e tour). Demi-finaliste l'an dernier, Tsitsipas, 22 ans, sera opposé en quarts au vainqueur du match entre le Russe Daniil Medvedev (ATP 2/N.2) et le Chilien Cristian Garin (ATP 23/N.22).