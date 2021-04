Stefanos Tsitsipas domine Andrey Rublev et s'adjuge son premier Masters 1000

(Belga) Stefanos Tsitsipas (ATP 5) a dominé Andrey Rublev (ATP 8) en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo (terre battue/2.460.585 euros). Dimanche, le Grec s'est imposé sur un double 6-3, après 1h11 de jeu à peine, afin de s'offrir son premier titre en Masters 1000.

L'Athénien de 22 ans a offert un beau récital dans la première manche, enlevée 6-3 en 32 minutes à peine grâce notamment à un service performant. Le Russe, qui n'avait jamais passé le 2e tour sur l'ocre monégasque, a tenté de se remettre sur de bons rails en début de seconde manche mais a rapidement concédé un break, sur une nouvelle faute directe en revers. Impressionnant de régularité et appliquant à la perfection son plan de jeu, Tsitsipas a dominé ce 7e duel entre les deux hommes. Jamais réellement inquiété par un Rublev diminué, il a facilement plié le match (6-3). L'aspect physique aura assurément joué dans cette finale. Pour y parvenir, Rublev a dû batailler trois sets contre Roberto Bautista Agut et Rafael Nadal alors que Tsitsipas a eu un parcours plus facile sur le papier, profitant également de l'abandon de Davidovich Fokina en cours de partie en quarts de finale. Peu importe pour le Grec, lauréat du Masters de fin de saison en 2019, qui a enlevé son premier sacre en Masters 1000 après des défaites en finale à Madrid (2018) contre Novak Djokovic et à Toronto (2019), défait par Rafael Nadal. C'est aussi son 6e sacre sur le circuit, le premier en 2021 après avoir atteint le dernier carré à l'Open d'Australie en début de saison. Le Moscovite de 23 ans, qui jouait sa première finale en Masters 1000, est lui passé à côté d'un 9e titre ATP, un second cette saison après celui acquis à Rotterdam.