Stefanos Tsitsipas ouvre son compteur en 2023 et porte à 10 ses titres ATP

Le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) a remporté son premier titre de l'année et le 10e de sa carrière au tournoi de tennis ATP 250 de Los Cabos, disputé sur surface dure et d'une dotation de 852.480 dollars. Samedi au Mexique, il a disposé en finale de l'Australien Alex de Minaur (ATP 19/N.5) 6-3 et 6-4 en 1h27 de jeu. Tsitsipas a désormais remporté ses dix duels face à de Minaur qui n'a réussi à prendre qu'un seul set au cours de leurs huit dernières rencontres.