Stefanos Tsitsipas se qualifie sans difficulté pour les demi-finales

Stefanos Tsitisipas s'est qualifié sans encombre pour les demi-finales de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, joué sur surface dure et doté de 676.630 euros, vendredi à la Lotto Arena.

Tsitsipas, 7e mondial et tête de série N.1, s'est imposé en deux sets 6-3, 6-3 contre l'Allemand Yannik Hanfmann, 56e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 10 minutes

En demi-finale, le Grec affrontera le vainqueur du dernier quart de finale entre le Français Arthur Fils, 38e mondial et tête de série N.4, et le Péruvien Juan Pablo Varillas, 69e mondial et tête de série N.8.