Stefanos Tsitsipas visera son premier titre de l'année face à Alex de Minaur

Le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) sera opposé à l'Australien Alex de Minaur (ATP 19) samedi en finale du tournoi ATP 250 de Los Cabos, disputé sur surface dure et d'une dotation de 852.480 dollars.

Vendredi en demi-finales, Tsitsipas, première tête de série au Mexique, a disposé du Croate Borna Coric (ATP 16/N.4) 6-3 et 6-2. Le match n'a duré que 1h11. Le Grec jouera sa 3e finale de l'année après l'Open d'Australie et l'ATP 500 de Barcelone. Il tentera de décrocher son premier titre en 2023 et le 10e de sa carrière à l'occasion de sa 27e finale.

Alex de Minaur, 5e tête de série à Los Cabos a été poussé aux trois sets par l'Allemand Dominik Koepfer (ATP 84/N.7) dans sa demi-finale avant de s'"imposer 6-2, 6-7 (5/7), 6-1 au bout de 2h24 de jeu. L'Australien de 24 ans ambitionne un deuxième titre cette année après celui gagné déjà au Mexique à l'ATP 500 d'Acapulco. Il jouera sa 3e finale en 2023 ayant perdu celle de l'ATP 500 du Queen's. De Minaur compte à ce jour 7 titres et disputera face à Tstsipas sa 13e finale sur le circuit ATP.