Steve Darcis confiant après le forfait de Goffin: "On a déjà gagné des matches sans David"

Préférant pour l'instant privilégier sa carrière indivdiduelle, David Goffin (ATP 112) a décliné sa sélection. C'est Gauthier Onclin (ATP 218) qui le remplace dans le groupe qui tentera de se qualfier pour la phase finale début février en Croatie.

"Il est évidemment toujours regrettable de ne pas pouvoir aligner le meilleur joueur du pays mais la force de l'équipe belge réside en sa capacité à relever les défis", déclare Steve Darcis dans un communiqué de la fédération belge de tennis. "On a déjà gagné des matches sans David et non des moindres, comme par exemple en Allemagne en 2017 ou au Brésil en 2019. Les joueurs de l'équipe sont tous très motivés et, même, plutôt en bonne forme. Les résultats à Melbourne n'ont sans doute pas été à la hauteur des espérances mais il faut aussi être capable de déceler le positif. Ainsi, Zizou Bergs a réalisé un formidable premier set face à Stefanos Tsitsipas, 7e mondial. Set qu'il a d'ailleurs remporté 7-5. Joris De Loore a quant à lui été éliminé en qualifs mais par… Zizou Bergs. Le premier set a été de grande qualité et s'est terminé au tie-break. Notre équipe de double a certes été battue d'entrée mais, avant Melbourne, elle avait été en finale à Hong Kong. Quant à Gauthier Onclin, il a livré un excellent match au premier tour des qualifs et a réalisé de bonnes prestations en Challenger. J'ai donc pleine confiance en mon équipe."