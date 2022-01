Novak Djokovic est dans une situation incroyable. Le joueur serbe a d'abord reçu une exemption médicale, sans avoir à communiquer publiquement sur son statut vaccinal, pour participer à l'Open d'Australie. Provoquant déjà un tollé, il a ensuite été retenu par les autorités australiennes à l'aéroport, son visa n'était pas compatible.

Devant les éléments justifiant son exemption, son visa lui a été retiré. Les avocats du joueur ont alors fait appel et un sursis a été accordé jusqu'à lundi. Une situation qui ne plaît pas du tout à Steve Darcis, ancien joueur belge, qui ne comprend pas comment cela peut arriver.

"Ce n'est pas très compréhensible, le fait qu'il soit là-bas", nous a-t-il expliqué dans le RTL INFO 13H. "À partir du moment où on nous dit que, si on n'est pas vacciné, on ne peut pas jouer en Australie, je ne vois pas pourquoi lui pourrait. Je pense que ça a surpris pas mal de gens".

Pour autant, Steve Darcis estime que cette interdiction ne nuira pas à Djokovic. "Il ne va pas pouvoir augmenter son palmarès. Mais je pense que financièrement, il s'en sortira très bien. Il n'a pas besoin de ça, ce n'est pas très très grave", a-t-il admis dans notre interview.