Steve Darcis ouvrira Belgique/Australie contre Nick Kyrgios

Steve Darcis (ATP 158) affrontera Nick Kyrgios (ATP 30) en ouverture de Belgique/Australie, second match des deux équipes dans le groupe D de la phase finale de la Coupe Davis de tennis, mercredi (18h00) à la Caja Magica de Madrid. C'est ce qu'il ressort des compositions des deux équipes officialisées peu avant le premier duel.

Darcis, 35 ans, a perdu les deux rencontres qu'il a disputées jusqu'ici face à Kyrgios, 24 ans. Toutes deux ont eu lieu en 2017: en quarts de finale du tournoi de Pékin et en demi-finale de la Coupe Davis, au terme d'un duel très intense, remporté en cinq sets par l'Australien. La Belgique avait cependant réussi à remporter la partie (3-2) et à se hisser en finale de la compétition. David Goffin (ATP 11), 28 ans, sera opposé à Alex De Minaur (ATP 18), 20 ans, dans le deuxième duel. Ces deux joueurs ne se sont encore jamais croisés. Place ensuite au double entre Joran Vliegen (ATP 39 en double) et Sander Gillé (ATP 47 en double) contre John Peers (ATP 26) et Jordan Thompson (ATP 160). La Belgique a débuté lundi par une victoire 2-1 sur la Colombie. Le lendemain, l'Australie a dominé les Colombiens 3-0. Le vainqueur sera assuré de rejoindre le Canada en quarts de finale. Le perdant peut encore y accéder à condition de finir parmi les deux meilleurs deuxièmes des six groupes.