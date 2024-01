Steve Darcis "respecte" le choix de David Goffin de renoncer au match en Croatie

"Il m'a parlé en Australie du fait qu'il voulait se concentrer sur sa carrière, ses tournois, qu'il ne désirait pas jouer cette rencontre", a expliqué Darcis. "Je n'ai pas essayé de le faire changer d'avis. À partir du moment où lui décide de ne pas jouer, c'est son choix, je le respecte. Bien sûr, je suis déçu, j'aurais espéré qu'il soit présent. Surtout qu'on avait une belle carte à jouer. On perd notre N.1, mais on a d'autres joueurs qui feront le travail. De toute façon, il faudra gagner trois points, avec ou sans David, et on essaiera de le faire."

Pour remplacer Goffin, Kimmer Coppejans étant blessé, Darcis a sélectionné Gauthier Onclin. "Il a fait un très bon début de saison, malgré les résultats. Il n'a pas eu des tirages incroyables et a fait des super matches. Il m'a même surpris par moments. Si je dois juger sur le classement et le fait de prendre des jeunes, Gauthier n'a que 22 ans et je le trouvais le plus méritant à l'heure actuelle."