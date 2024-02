Steve Darcis s'attend à "une longue et dure journée" contre la Croatie

"Nous ferons le maximum", a-t-il assuré. Darcis est confiant, bien qu'il estime les Croates "légèrement favoris", avec un vainqueur de Grand Chelem en Marin Cilic (ATP 1.044) et avec Duje Ajdukovic (ATP 125), un joueur mieux classé que les deux représentants belges Zizou Bergs (ATP 131) et Joris De Loore (ATP 192). Le niveau s'est cependant "équilibré avec les forfaits croates" de Borna Coric (ATP 37) et Borna Gojo (ATP 91). "Nous allons venir pour faire le travail et prendre les trois points, quoi qu'il arrive."

"J'ai pris les deux joueurs les mieux classés, ceux qui méritaient le plus", a justifié Steve Darcis à propos de sa sélection. Zizou Bergs, éliminé par David Goffin au premier tour du BW Open il y a dix jours, s'est dit prêt "tennistiquement, physiquement et mentalement. J'ai fait tout ce que je pouvais et je me suis bien entraîné. Je suis en confiance pour prendre les points nécessaires ce week-end."