Succès en simple et en double pour Kim Clijsters, première victoire pour New York Umpire

Kim Clijsters n'a pas laissé la moindre chance à l'Américaine Caty McNally (WTA 137) en s'imposant 5-0. Clijsters et Flipkens ont ensuite remporté leur double sur le même score de 5-0 contre McNally et Muhammad. Après cinq défaites de rang dans cette compétition de tennis exhibition, l'équipe New York Umpire a signé sa première victoire. Au classement, New York Empire est malgré tout cinquième et dernier (1v-5d). Les Orange County Breakers sont premiers (5v-2d) juste devant les Springfield Lasers (4v-2d). Tous les matchs du World Team Tennis sont joués sur les courts du Indian Wells Tennis Garden, en Californie. La compétition se poursuit jusqu'au 28 novembre. Les deux premiers à l'issue de la phase de groupes se disputeront le titre. (Belga)