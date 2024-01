Surprise par Elina Avanesyan, Maria Sakkari éliminée au deuxième tour

Sakkari, 8e mondiale et tête de série N.8, a été surprise en deux sets 6-4, 6-4 par la Russe Elina Avanesyan (WTA 71). La rencontre a duré 1 heure et 43 minutes. Sakkari, 28 ans, n'a jamais fait mieux qu'un quatrième tour à Melbourne (2020 et 2022).

Avanesyan, 21 ans, se qualifie pour la première fois de sa carrière pour le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Elle avait atteint le 2e tour de l'US Open l'année dernière. Pour une place en huitièmes de finale, la Russe affrontera l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 37) qui a éliminé Elise Mertens, 28e mondiale et tête de série N.25, mercredi. Kostyuk s'est imposée en trois sets 5-7, 6-1, 7-6 (10/6). La partie a duré 2 heures et 53 minutes.