Swiatek fête un an au sommet, Kvitova retrouve le top 10, Mertens remonte au 29e rang

La Polonaise Iga Swiatek a conservé la place de N.1. Elle fête sa première année au sommet. Elle avait succédé à l'Australienne Ashleigh Barty le 4 avril 2022 et a conservé son bien pendant 52 semaines. Il faut remonter à Serena Williams entre février 2013 et septembre 2016, pour trouver une joueuse qui est restée une année consécutive à la première place du classement WTA.

Lauréate samedi du WTA 1000 de Miami son 29e titre en carrière, Petra Kvitova retrouve à 33 ans le top 10 au classement mondial des joueuses de tennis publié lundi par la WTA. La gauchère tchèque est 10e et gagne deux places, après le gain de trois autres à l'issue du précédent tournoi à Indian Wells le 20 mars. La double lauréate de Wimbledon (2011, 2014) avait atteint la 2e place mondiale fin octobre 2011.

Aucun changement n'est intervenu dans le top 8. Derrière Swiatek, on retrouve la Bélarusse Aryna Sabalenka au 2e rang, l'Américaine Jessica Pegula au 3e, la Française Caroline Garcia au 4e et la Tunisienne Ons Jabeur au 5e. La Kazakhe Elena Rybakina, lauréate à Indian Wells et finaliste à Miami, est 7e derrière l'Américaine Coco Gauff.