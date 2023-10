Tamara Korpatsch face à Elena-Gabriela Ruse en finale

L'Allemande Tamara Korpatsch et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse s'affronteront en finale du tournoi de tennis WTA 250 de Cluj-Napoca, joué sur surface dure et doté de 259.303 dollars, à l'issue des demi-finales jouées samedi en Roumanie.

Korpatsch, 105e mondiale, a battu sa compatriote Eva Lys (WTA 133) en deux sets 6-4, 6-3 en 1 heure et 22 minutes de jeu dans la première demi-finale de la journée. La joueuse de 28 ans, qui a remporté le tournoi WTA Challenger de Budapest en 2022, va disputer sa première finale dans un tournoi WTA 250.

Dans l'autre demi-finale, Ruse, 188e mondiale, a pris le meilleur sur l'Espagnole Rebeka Masarova, 67e mondiale et tête de série N.4, avec une victoire en deux sets 6-1, 6-4 en 1 heure et 21 minutes de match. La joueuse de 25 ans va disputer sa troisième finale sur le circuit après celle remportée à Hambourg en 2021 et celle perdue à Palerme la même année.