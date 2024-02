Tenant du titre, Daniil Medvedev déclare forfait

Il y a un peu plus d'une semaine, Medvedev a été battu en finale de l'Open d'Australie par l'Italien Jannik Sinner (ATP 4). "Après un tournoi incroyable, long et difficile en Australie, mon corps (et surtout mon pied droit) n'est pas encore suffisamment rétabli pour jouer et défendre mon titre. J'aime jouer à Rotterdam et j'ai une belle histoire avec le tournoi. J'ai hâte de revenir jouer en 2025", a déclaré Medvedev, cité dans le communiqué.

Sinner, le Russe Andrey Rublev (ATP 5), vainqueur en 2021, le Norvégien Holger Rune (ATP 7), le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 8), l'Australien Alex de Minaur (ATP 11), le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 28), vainqueur en 2022, et le Français Gaël Monfils (ATP 70), lauréat en 2019 et 2020, seront eux de la partie dans la 51e édition du tournoi néerlandais.