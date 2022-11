Tennis: 16e victoire d'affilée et demi-finale à Paris pour Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime, en quête d'un quatrième trophée en autant de semaines, s'est qualifié pour sa deuxième demi-finale en Masters 1000 en enchaînant une seizième victoire de suite, 6-1, 6-4 aux dépens de l'Américain Frances Tiafoe à Paris vendredi.

Auger-Aliassime, N.8 mondial et qualifié pour la première fois pour le Masters (13-20 novembre à Turin), reste sur trois titres remportés les trois semaines précédentes, à Florence, Anvers et Bâle.

Pour une place en finale, le Canadien de 23 ans affrontera soit le N.1 mondial Carlos Alcaraz, soit le jeune Danois Holger Rune (18e).

Mené d'un set et un break pour son entrée en lice dans le tournoi avant de retourner la situation in extremis, "FAA" a appuyé sur l'accélérateur depuis: il n'a cédé que neuf jeux lors de ses deux matches suivants. Vendredi après-midi, Tiafoe, demi-finaliste de l'US Open en septembre, n'a résisté qu'à peine plus d'une heure et demie.

Quatre trophées en quatre semaines: une telle performance n'a plus été réalisée depuis plus de quarante ans. A l'automne 1981, Ivan Lendl en avait même remporté cinq en cinq semaines.

La première demi-finale en Masters 1000 d'Auger-Aliassime remonte à 2019 à Miami.