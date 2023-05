Tennis: Alcaraz à deux marches du doublé à Madrid

Cette année, c'est une place en finale, et une chance de signer un doublé dans la capitale espagnole, qui seront en jeu pour "Carlitos" le jour de son anniversaire. Il affrontera le Croate Borna Coric (20e) ou l'Allemand Daniel Altmaier (92e et lucky loser), opposés en fin de soirée.

A quoi rêve-t-on, à l'aube de ses vingt ans, quand on sait déjà ce que c'est d'être sacré en Grand Chelem (US Open 2022) et d'être N.1 mondial ? A "devenir un des meilleurs joueurs de tennis de l'histoire", répond calmement Alcaraz. "C'est un grand rêve, probablement trop grand, mais il faut rêver en grand. Et je vais travailler pour ça."

En attendant, son bilan de "teenager" - à partir de vendredi, il sortira de cette catégorie d'âge - s'arrêtera donc à 150 matches joués sur le circuit ATP, dont 113 gagnés, soit 75% de réussite.

"C'est incroyable en si peu de temps sur le circuit, disons deux ans et demi, d'avoir joué autant de matches et d'en avoir gagné autant", sourit Alcaraz. "C'est une fierté. De voir, aussi, qu'en si peu de temps, je me suis installé sur le circuit, j'ai joué des grands matches, vécu des moments incroyables... Tous ces matches m'ont fait grandir très rapidement."