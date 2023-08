Tennis: Alcaraz et Djokovic en finale à Cincinnati, Swiatek et Sabalenka chutent

L'Espagnol Carlos Alcaraz et le Serbe Novak Djokovic se sont qualifiés samedi pour la finale du Masters 1000 de tennis de Cincinnati, le premier en battant difficilement le Polonais Hubert Hurkacz, et le second venant à bout de l'Allemand Alexander Zverev.

Si la hiérarchie a été respectée chez les hommes, les deux favorites sont en revanche tombées chez les femmes. Il n'y aura pas de choc entre la N.1 mondiale Iga Swiatek et sa dauphine Aryna Sabalenka, puisque la première a été surprise par Coco Gauff (7e), et la seconde renversée par Karolina Muchova (17e).