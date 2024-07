Tennis: Alcaraz réduit Djokovic à l'impuissance et remporte son 2e Wimbledon

Carlos Alcaraz a remporté dimanche à 21 ans son deuxième Wimbledon, son quatrième titre dans un tournoi du Grand Chelem, en infligeant à Novak Djokovic l'une de ses pires défaites en finale d'un Majeur.

"C'est le plus beau tournoi, le plus beau court et bien sûr, le plus beau trophée !", a déclaré Alcaraz qui a reçu la coupe des mains de la princesse de Galles Kate, qui faisait dimanche sa seconde apparition publique de l'année.