Tennis: Burel et Mladenovic rejoignent les quarts de finale à Lyon, pas Garcia

Les Françaises Clara Burel et Kristina Mladenovic se sont qualifiées jeudi pour les quarts de finale du tournoi de tennis féminin de Lyon dont Caroline Garcia, tête de série N.3, a été éliminée après sa sévère défaite face à la Suissesse Viktorija Golubic (6-1, 6-2).

La belle aventure continue pour Burel (19 ans) qui avait battu au premier tour sa compatriote Alizé Cornet, tête de série N.4 (6-1, 1-6, 6-3).

218e mondiale, elle s'est défaite de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (N.96) 7-5, 2-6, 6-0 et affrontera en quart de finale, vendredi, la N.1 française et tête de série N.2 du tournoi, Fiona Ferro.

"La première manche était un peu décousue mais je m'en suis sortie. J'ai ressentie quelques douleurs au 2e set mais je suis passée au dessus avant de m'accrocher dans le 3e. Cela a payé. Cela fait plaisir de gagner de tels matches. Cela faisait longtemps que je n'avais pas enchaîné deux tournois avec autant de victoires", s'est réjouie la championne du monde juniors 2018, finaliste la semaine dernière du tournoi ITF 25.000 dollars de Poitiers.

"Pouvoir jouer un tournoi WTA et notamment ici à Lyon m'est bénéfique alors qu'il y a peu d'épreuves en perspective pour moi qui joue surtout des tournois du circuit secondaire. Maintenant, Fiona (Ferro) joue un super tennis. Ce sera un match très dur contre une très bonne joueuse que j'ai hâte d'affronter", a-t-elle ajouté alors qu'elle entrera dans le Top 200 mondial au prochain classement WTA, lundi.

Tête de série N.4, Mladenovic, 53e mondiale, a quant à elle été expéditive face à la Russe Margarita Gasparyan (N.130) avec une victoire 6-4, 6-2.

"J'ai bien débuté avant un manque de concentration mais mon adversaire a sorti quelques bons retour et a bien servi. Cela s'est inversé mais j'ai été solide sur la fin de premier set", a-t-elle commenté "très heureuse de cette victoire".

Mladenovic sera opposée au tour suivant, à la vainqueur du match disputé jeudi soir entre la Suisse Stefanie Voegele et l'Espagnole Paula Badosa, tête de série N.7, un match qu'elle "entendait suivre".

La grosse déception est venue de Caroline Garcia, tombée de haut face à une joueuse issue du tableau de qualification.

Tête de série N.3, 47e mondiale, qui avait difficilement battu mardi la Française Océane Dodin (N.110) en trois sets, a concédé une défaite expéditive (6-1, 6-2) face à la Suissesse Viktorija Golubic (N.129).

"Je manque de régularité dans mon jeu, sur mon placement et la précision. Cela m'a coûté pour être plus solide et la mettre sous pression", a-t-elle tenté d'expliquer.

"Cela aurait été intéressant de pouvoir continuer dans le tournoi", a ajouté la Lyonnaise, impliquée dans l'organisation en tant qu'actionnaire de l'épreuve dont elle sort prématurément et qui projette par la suite de jouer à Dubaï, Miami ou encore Bogota.

Le dernier quart de finale opposera l'Italienne Camila Giorgi (N.81) à la redoutable Danoise Clara Tauson (N.139), issue des qualifications.