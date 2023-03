Tennis: ça passe pour Sinner et Rublev, ça casse pour Jabeur et Sakkari

Jannik Sinner (11e mondial) a connu une entame tranquille et Andrey Rublev (7e) plus contrariée pour rallier le troisième tour au tournoi de Miami, contrairement à Ons Jabeur (5e) et Maria Sakkari (10e), éliminées dès leur entrée en lice vendredi.

Carlos Alcaraz, redevenu cette semaine N.1 mondial grâce à son triomphe à Indian Wells, se lancera dans la défense de son titre en Floride, plus tard dans l'après-midi (heure locale), contre l'Argentin Facundo Bagnis (100e).