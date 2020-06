Dans un tweet, Nick Kyrgios DÉTRUIT le président de l'ATP

Déjà opposé à la tenue de l'US Open, l'Australien Nick Kyrgios s'en est pris de façon virulente dans un tweet au président de l'ATP, Andrea Gaudenzi, après l'annonce mercredi de la reprise le 14 août de la saison de tennis, interrompue par le coronavirus.

"A la tienne, mec. Tu t'es vraiment occupé des joueurs pendant cette période ? Putain. Sérieusement. Et collaborer avec nous, ça t'intéresse, patate ?", a tweeté le fantasque 40e mondial.

Une sortie en réponse à un communiqué de l'ATP publié plus tôt annonçant la reprise de la saison le 14 août, "fruit d'un vrai effort de collaboration (ndlr: entre l'instance et les tournois) selon Gaudenzi. "Nous espérons ajouter d'autres événements à mesure que la situation évolue", avait-il poursuivi. Or, plusieurs joueurs et même tournois se sont plaints de ne pas avoir été consulté lors des différentes décisions prises.

Ces derniers jours, Kyrgios s'était offusqué du maintien de l'US Open fin août en dépit des conditions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus et des événements suscités par la mort de George Floyd aux Etats-Unis, fustigeant "l'égoïsme" de l'ATP.