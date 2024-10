Tennis de table: le toit de l'Europe puis la muraille de Chine pour les Lebrun ?

Partager:

L'Europe et plus encore. Forts de deux titres sur la scène continentale, les frères Lebrun veulent désormais confirmer leur montée en puissance dans le petit monde du tennis de table qui appartient depuis longtemps aux pongistes chinois. Jamais auparavant l’équipe de France n’était parvenue à réaliser un doublé en championnats d'Europe. Dimanche, Félix et Alexis Lebrun ont encore un peu plus marqué leur sport de leur empreinte en s'offrant l'or dans le double et le titre en simple pour Alexis, l'aîné âgé de 21 ans.

"C'est un résultat exceptionnel, historique pour nous. On finit N.1 de la compétition et première nation européenne", s'est réjouit Emmanuel Rachez, manager de la Cellule 2024 de la Fédération française de tennis de table, repartie également avec le bronze de Prithika Pavade et Simon Gauzy en double mixte. Exceptionnel, sans aucun doute, historique, d'accord, mais l'entraîneur des frères Lebrun, Nathanaël Molin, bien connu pour sa vision à long terme, a déjà les yeux tournés ailleurs. "C'est une étape magnifique, une étape de plus sur notre chemin. Mais je n'ai qu'un objectif, c'est battre les Chinois", a-t-il dit dimanche soir, peu après la victoire éclatante d'Alexis Lebrun face à l'Allemand Benedikt Duda en finale.