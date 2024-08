Tennis de table: pour Lebrun, battu en demie, l'heure d'aller chercher le bronze

Partager:

WANG Zhao Il rêvait d'or, mais Félix Lebrun, impuissant face au Chinois Fan Zhendong (4-0) en demi-finale du simple vendredi, va devoir vite évacuer la déception pour aller chercher le bronze, ce qui serait tout de même une sacrée performance à 17 ans. Le 5e joueur mondial, qui s'est lourdement incliné 11-8, 11-6, 11-7, 11-5, espérait devenir le premier Bleu à atteindre la finale d'un tournoi olympique depuis Jean-Philippe Gatien, paré d'argent à Barcelone-1992.

Très lucide, "Féfé" s'est dit "déçu" après la rencontre, tout en reconnaissant la supériorité de son adversaire: "C'est un joueur incroyable. Il était plus fort que moi. Aller chercher la victoire avec mon niveau d'aujourd'hui et son niveau d'aujourd'hui, ce n'était pas possible". Il va donc falloir encore un peu patienter pour voir un Français remonter sur un podium d'une épreuve individuelle. En espérant pour Lebrun que l'attente ne dure que quelques heures. Son dernier obstacle à franchir sera le Brésilien Hugo Calderano (6e), éliminé dans l'autre demie par le Suédois Truls Moregard (26e), qui avait déjà créé l'énorme surprise du tournoi en écartant le N.1 mondial Wang Chuqin en 16e de finale.

Dès l'entame de ces JO, il savait pertinemment que monter sur l'Olympe impliquerait certainement de franchir la Muraille de Chine. Et face à lui, s'est dressé la référence du "ping" de ces cinq, six dernières années, au cours desquelles le natif de Guangzhou a passé presque 60 mois en tête du classement mondial (en cumulé), remportant toutes les compétitions majeures, sauf l'or olympique puisque le légendaire Ma Long l'en avait privé en finale à Tokyo en 2021. - "Pas dur de me remobiliser" - WANG Zhao Lebrun s'est pourtant donné les raisons de croire en son destin, en surmontant une adversité plus redoutable à chaque tour. Ses victoires, respectivement contre l'Allemand Dimitrij Ovtcharov en 8e et le Taïwanais Lin Yun-Ju en quarts, en survolant à chaque fois le 7e set en disaient long sur sa capacité à élever son jeu dans ces moments qui comptent le plus. Fan Zhendong, sur lequel reposait une énorme pression, désormais seul pour représenter 1,4 milliard de compatriotes n'attendant rien d'autre qu'un nouveau sacre chinois, a aussi su s'en sortir à la belle en quart, après être passé près de la correctionnelle face au Japonais Tomokazu Harimoto.