Tennis: Djokovic en demie à Belgrade après avoir encore lâché un set

Novak Djokovic s'est qualifié jeudi pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Belgrade mais le N.1 mondial a une nouvelle fois lâché un set à son adversaire, éliminant son compatriote Miomir Kecmanovic (N.38) en trois manches 4-6, 6-3, 6-3.

"Kecmanovic a été très solide (...) il bougeait bien mais d'une manière générale, je me suis senti mieux qu'hier (mercredi, NDLR) même si j'ai été mené un set à zéro et breaké", a déclaré Djokovic après la rencontre, qui a duré près de deux heures et demie.

"Il m'a un peu aidé en faisant quelques erreurs vers la fin du second set et m'a permis de revenir" au score, a-t-il poursuivi. "Après cela c'était une toute autre histoire", a résumé le N.1 mondial.

Au tour précédent, après avoir concédé déjà le premier set, Djokovic, 34 ans, avait dû batailler pour se défaire d'un autre de ses compatriotes, Lazlo Djere (N. 50), renversant le cours du match au prix de deux jeux décisifs et près de trois heures et demie de jeu.

Face à Kecmanovic, récent quart de finaliste à Indian Wells et à Miami, Djokovic est apparu plus en jambes et, porté par son public belgradois par moments euphorique, a semblé mieux maîtriser son tennis.

"Nole", qui a assuré ne pas être trop fatigué par ces deux longs matchs, affrontera pour une place en finale le Russe Karen Khachanov (N.26), qui a éliminé le qualifié brésilien Thiago Monteiro 7-5, 6-4.

Le Serbe, qui n'a pu défendre ses chances à l'Open d'Australie ni dans les tournois Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, n'a disputé que six matches depuis le début de la saison et compte désormais quatre victoires pour deux défaites, dont une élimination au premier tour à Monte-Carlo.