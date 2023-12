Tennis: Djokovic espère jouer jusqu'à 40 ans ou plus

À 36 ans, Novak Djokovic n'a aucune intention de prendre sa retraite et se voit même jouer jusqu'à quarante ans ou plus, a-t-il déclaré mardi en marge d'un match-exhibition qu'il dispute en Arabie Saoudite.

"J'espère que ma carrière pourra aller jusqu'à 40 ans et même au-delà. Je me sens bien dans mon corps. Je joue un tennis de grande qualité, 2023 a été une des meilleures saisons de ma vie. Pourquoi s'arrêter quand on joue encore très bien? Je vais continuer, prendre les années une par une et voir jusqu'où ça ira", a déclaré le Serbe dans une interview vidéo réalisée à l'occasion de la Riyadh Season Tennis Cup.